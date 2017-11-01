Güvenlik güçleri teröristlere Yüksekova'yı dar etti

11 Eylül'de Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando taburları ile Hakkari ve Van Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol" operasyonu devam ediyor.

Operasyonda, terör örgütü tarafından barınma alanı olarak kullanılan ve stratejik öneme sahip bölgeler teröristlerden arındırılarak kontrol altına alındı.

239 hedef başarıyla vuruldu

Miran Dağı, Berkal Dağı, Harun Tepe, Üçkardeş Mahallesi, Beyaz Tepe, Alandüz, İzme Dağı ve Fak Tepe arasında kalan bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, kış tertiplenmelerine fırsat vermemek ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapımına başlanan Çukurca-Dağlıca karayolunun emniyetini sağlamak amacıyla planlanan operasyon kapsamında kara ateş destek vasıtaları ile 198, savaş uçakları ile 41 olmak üzere 239 hedef başarıyla vuruldu.

Hava Hücum Harekatı ve ikmali kapsamında 149 sorti helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği operasyonlarda, 11 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

51 mağara ve 47 patlayıcı imha edildi

Operasyonda terör örgütüne ait 51 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilirken, 47 el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin İkiyaka bölgesinde olduğu gibi sözde "girilemez" denilen alanlara girerek kontrol altına aldığı bildirildi.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığınca planlanan ve icra edilen operasyonların bölgedeki terörist varlığı son bulana kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.