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Güvenlik güçleri 683 kaçak yakaladı

Güvenlik güçleri, ülkenin kara sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 683 kişiyi yakaladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:29
Güvenlik güçleri 683 kaçak yakaladı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca yürütülen günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, hudut birlikleri tarafından yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 577, Türkiye'den Suriye'ye girmeye teşebbüs eden 4 kişi yakalandı.

Yasa dışı yollardan İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Bölgede 6 bin 750 paket sigara ve bir binek hayvan ele geçirildi.

YUNANİSTAN'DAN YASA DIŞI GEÇİŞLER ENGELLENDİ

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi girişiminde bulunan 50, Türkiye'den bu ülkeye geçmeye teşebbüs eden 50 kişi yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de petrol ulaştırmada güvenliğin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık oluşturulması ve NATO'nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi amacıyla yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında birer fırkateyn ve hücumbot keşif gözetleme faaliyeti yapıldı.

Birer korvet keşif gözetleme, denizaltı ve karakol gemisi karakol görevini yerine getirdi. Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek amacıyla Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı'na katılan bir korvet Lübnan açıklarında karakol faaliyetinde bulundu. Harekat eğitim faaliyetlerinde ise 16 gemi görev yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçakla Gaziantep'te bulunan donörden, İstanbul'da bulunan hastaya organ nakli yapılması sağlandı. 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:29
  1. Genelkurmay
  2. Genelkurmay Başkanlığı
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
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