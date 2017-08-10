Güvenlik görevlisi zehirlenerek öldü

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3'üncü sokakta faaliyet gösteren mermer işletmesinde gecey çalışan 2 işçi ve 1 güvenlik görevlisi yediği yemekten zehirlendi. İddiaya göre, bir yemek firmasının getirdiği yemekten işçiler Murat Tezcan, Burhan Teker ve güvenlik görevlisi Müslüm Karataş (47) yedi.



Fabrikada çalışan Murat Tezcan ve Burhan Teker mide bulantısı, yüksek ateş, karın ve baş ağrısı şikayeti üzerine 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek rahatsızlanan Murat Tezcan ve Burhan Teker'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Aynı yemekten yiyen ve daha sonra rahatsızlanan güvenlik görevlisi Müslüm Karataş ise kimseye haber vermedi. Sabah fabrikaya gelen işçiler güvenlik kulübesine geldiklerinde Karataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yenilen yemekten numune aldı. Fabrikaya yemek getiren yemek firmasının kapısının mühürlendiği öğrenildi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmaz üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mermer fabrikası sorumlusu Mine Ertürk, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olmasından şüphelendiklerini belirterek, “Gıda zehirlenmesinden şüpheleniyorlar. Akşam vardiyasında çalışan kişilere farklı bir yemek veriliyorlar. Getirilen yemekten aynı vardiyada çalışan 2 kişi daha zehirlendi. Zehirlenen işçiler, hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik görevlisi de yemek yedikten sonra uyuduğu için zehirlendiğinin farkına varmamış" dedi.

Zehirlenen Murat Tezcan ise, “Gece saat 3 buçuk gibi yemeğe gittik. 4 gibi geri döndük. Saat 5 gibi mide bulantısı oldu. Arkadaşım bulantı olduğunu söyledi. Daha sonra ikimiz kusmaya başladık. Sabah saat 6 gibi 112’yi aradık. Bekçiyi hiç fark etmedik. Bekçiye iki defa seslendim ama uyuduğu için cevap vermedi. Kendi rahatsızlığımdan dolayı kulübeye bakamadım. Öldüğünü burada öğrendik” dedi.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin 4 çocuk babası olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.