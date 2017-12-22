Güvenlik görevlisi tabancasıyla intihar etti

Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi'nde oturan A.Ü., eşi Tuncer Ünal'dan gün boyu haber alamayınca, akşam saatlerinde eve geldi. İçeri giren A.Ü., bir tavuk firmasında güvenlik görevlisi olan eşi Tuncer Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Fenalaşan A.Ü.'nün çığlıkları üzerine apartman dairesine gelen komşuları, polise haber verdi.

Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Tuncer Ünal'ın başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği saptandı. Bir süredir maddi sorunları ve borçları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Ünal'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.