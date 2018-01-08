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Güvenlik görevlisi kendi çalıştığı bankayı soydu

Pakistan'da bir güvenlik görevlisi, çalıştığı bankada kiralık kasalardaki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:03
Güvenlik görevlisi kendi çalıştığı bankayı soydu

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi şehrinde Pakistan Merkez Bankasına ait bir şubede 3 gün önce işe başlayan güvenlik görevlisi, arkadaşlarıyla banka müşterilerine ait 26 kiralık kasayı soydu.

Polis, Saddam Hüseyin isimli güvenlik görevlisi ile beraberindekilerin, pazar gecesi bankanın diğer güvenlik görevlilerini, ellerini bağlayarak bir odaya kapattığını belirtti.

Kiralık kasaların olduğu bölüme giren hırsızlar, 26 kasadaki mücevherleri çaldı ancak nakit paraya dokunmadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da alan soyguncular, bankadan ayrılırken dış kapıyı kilitlemeyi de ihmal etmedi.

Polis, Hüseyin ile beraberindekilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Olayla ilgili bir başka banka güvenlik görevlisinin gözaltına alındığı açıklayan polis, kasalardan ne kadar mücevher çalındığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:03
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