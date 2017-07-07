ODTÜ'de güvenliğin kafa attığı kişi Baykal'ın oğlu çıktı!

ODTÜ'dek, mezuniyet törenine ön lisans ve lisans mezunu toplam 2312 öğrenci geçiş yaptı. Tören, kortejin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

BAYKAL'IN OĞLU

Bu sırada iddiaya göre mezuniyet alanına girmek isteyen Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlikçilerden biri hiç beklemediği anda Ataç Baykal kafa attı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.