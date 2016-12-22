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Güvenlik görevlilerine yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 45 havaalanının güvenliğini sağlayan Akdeniz Güvenlik Şirketi ile yolları ayırdı. 1 Ocak'tan itibaren bu havaalanlarında güvenliği Pars Güvenlik şirketi sağlayacak. Emniyet tarafından havalimanlarında şu an görevli 2 bin 850 güvenlikçiden 72'sinin FETÖ ile irtibatları tespit edildi.

Güvenlik görevlilerine yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 10:03
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Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'cülerin özellikle Türkiye'nin dışarıya açılan kapıları olan İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanları'nda konuşlanarak kendilerini gizledikleri ortaya çıktı.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, görevden uzaklaştırılan FETÖ'cülerin yoğunlukla X-Ray, kapı tipi ve el tipi metal arama detektörlerinin kontrol işlemlerinde görevli olduklarını kaydetti. Kaynaklar, yapılan son 'temizlikle' birlikte havalimanlarında görevli güvenlikçiler içerisinde yer alan FETÖ'cülerin ayıklandığını da belirtti. Öte yandan, DHMİ, her 2 yılda bir yaptığı güvenlik hizmeti alım ihalesini de tamamladı. Halen görev yapan Akdeniz Güvenlik Şirketi'nin de katıldığı ihaleyi Pars Güvenlik Şirketi kazandı. 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 850 yeni güvenlikçi Pars'ın bünyesine geçerek görevine devam edecek. Yeni güvenlikçilerin sözleşmesi 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

45 HAVALİMANI PARS'A EMANET

Pars Güvenlik, aralarında Adana, Antalya, Atatürk, Dalaman, Diyarbakır, Esenboğa, Hatay, Milas Bodrum, Trabzon ve Van Ferit Melen'in de olduğu 45 havalimanının güvenliğini sağlayacak.

 

 
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