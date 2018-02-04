Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi!

Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi. İlk ve orta dereceli okullar bir hafta geç açılacak.

04 Şubat 2018 Pazar 15:55
Güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi!

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur” denildi.

Alınan kararla yarıyıl tatilinin uzatıldığı Kilis’te, 32 bini Türk, 23 bini Suriyeli olmak üzere toplam 55 bin öğrenci, gecikmeli olarak ders başı yapabilecek.

 

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:55
  1. kilis
  2. eğitim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!
    1. İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!
    2. Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın
    3. Hayatını kaybeden 20 göçmenin..
    4. 'Pas atmazsan yedek kalırsın!'
    5. "Afrin'i yapamazsınız diyenler şimdi..
    6. Teröristbaşının son hali herkesi şoke..
    7. Mahmud Esad Coşan'ın vefatının 17. yıl..
    8. Bahçeli: Herkes gider Mersin'e bunlar..
    9. Rekor kırdılar!
    10. CHP kurultayında tiner anonsu!
    11. Rus uçağının düşürüldüğü saldırıyı o..
    12. Emre Belözoğlu öyle bir bantla maça..
    13. Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş..
    14. Şoke eden görüntülerin ardından flaş..
    15. Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit..
    16. Muhalefet sokağa çağırdı, ülke karıştı
    17. İzmir'i fırtına vurdu
    18. CHP kurultayında Onur Akın sürprizi
    19. Eski milletvekili hayatını kaybetti
    20. Güvenlik gerekçesiyle eğitime ara..
    15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
    15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
    Kayıp 879 tır
    Kayıp 879 tır
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Metin Akpınar'dan 'Afrin' yorumu: Savaşa karşıyım ama...
    Metin Akpınar'dan 'Afrin' yorumu: Savaşa karşıyım ama...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!