Gurur tablosu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ona bağlı 365 oda ve borsa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelen oda ve borsaların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na tam destek verdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın haklı ve meşru olduğuna inanıyor ve harekâtı destekliyoruz. Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz” ifadesine yer verildi. Masum insanları katleden ve Türkiye’nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına TOBB ve bağlı borsa ve odaların sessiz kalmasını kimsenin beklememesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir. Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Yurt dışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütlerini de teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. TOBB ve 365 oda ve borsa olarak milletimizin, devletimizin yanındayız. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma niyetinde olanların da karşısındayız. Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, Mehmetçik’i korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, yar ve yardımcımız olsun.”