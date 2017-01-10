Gurur kaynağımız artık emin ellerde!

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından üretilen 500 modern piyade tüfeği (MPT-76), Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek.

Gurur kaynağımız artık emin ellerde!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:04
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Yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilen tüfeklerin teslimatı ve  Uzun Menzilli Atış Poligonu-Test Merkezi açılışı, yarın Kırıkkale MKE Silah  Fabrikasında gerçekleştirilecek.

MKE Kurumunca, 2007'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde  5,56 mm MPT projesine başlandı. Bu proje ile envanterlerde bulunan silahların  üstün özelliklerini taşıyan, tasarım ve üretimi tamamen yerli, özgün, yeni bir  5,56 mm otomatik piyade tüfeği üretilmesi planlandı. 2008'de TSK'nın istekleri  doğrultusunda uygulama planı revize edilerek silahın 7,62 mm olarak üretilmesine  karar verildi.

MPT-76, tüm teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah  sektöründe dikkatleri üzerine çekti.

Üretilen 200 adetlik pilot kafile silahlar, birlikler tarafından  değişik ortam ve koşullarda kullanılarak iyileştirme önerileri alındı ve 2015'te  20 bin MPT-76 tedariki için sözleşme imzalandı.

Seri üretim dönemi kapsamında 500 adetlik ilk kafile üretimi yaklaşık  1 yılda gerçekleştirildi ve kabul testleri başarıyla tamamlandı. Kalan 19 bin 500 silahın üretim ve teslimi bu yıl tamamlanacak.

-Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği ilk piyade tüfeği.

- 42 farklı tasarım doğrulama testinden geçen ilk ve tek piyade  tüfeği.

- 4 yönlü MIL-1913 NATO standardı modüler monte tertibatına sahip olup  aksesuar ve gece-gündüz optik nişangah kullanımına uygun.

- Faydalı model ve patent belgelerine sahip.

- Soğuk dövme metodu ile üretilen serbest salınımlı uzun ömürlü  namlusuyla kullanıcısına güven veriyor.

- 12 kademeli hassas olarak ayarlanabilen dipçik yapısına sahip.

- Dakikada 700 atım gerçekleştiriyor, 600 metre etkili menzile ve 800  metre/saniye ilk hıza sahip bulunuyor.

- Dünya standartlarında test merkezi

Yarın açılacak Uzun Menzilli Atış Poligonu-Test Merkezi, 2 bin 400  metrekare kapalı alan üzerinde faaliyet gösterecek.  Yeni atış poligonunda 4 atış kanalı, 8 test odası, bir silah teşhir  salonu, bir heyet odası, bir toplantı salonu, silah yıkama-yağlama alanları yer  alacak.

Poligon, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun kapalı atış kanalına sahip  poligonu olma özelliğini taşıyor. Merkezde, hafif silahlara ait bütün çevresel  testler dünya standartlarında yapılabilecek.

Test odalarında, piyade tüfekleri, makinalı tüfekler ve makinalı  tabancaların fonksiyonel atışları, hızlandırılmış yağmur testi, yüksek sıcaklık  testi, düşük sıcaklık testi, nem testi, çamur testi, zehirli gaz testi, hızlı  kamera çekimleri ve geri tepme kuvveti ölçüm testi gerçekleştirilebilecek.

 
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