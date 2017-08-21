Gurur da kibir de bize yakışmaz

Teşkilatlarını diri tutmak için ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki konuşmasında, Türkiye’de siyaset yapmanın, bu yolla iktidara gelmenin, başarılı olmanın ilk şartının İstanbul’da güçlü bir şekilde var olmak olduğunu söyledi.

İSTANBUL DÜŞMEMELİ!

Erdoğan, şöyle devam etti: “Unutmayınız, İstanbul’da teklersek Türkiye’de tökezleriz. İstanbul’da metal yorgunluğu olursa Türkiye’de paslanırız. Buna karşılık İstanbul’da kıpırdanırsak Türkiye’de şahlanırız. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ve halk oylamasında yüzde 48 aldık. Tabii biz İstanbul’u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düştüğü an, buna yanarız, buna üzülürüz. Üstünde olduğu anda birçok şey değişir. İstanbul’u sağlam tutarsak Allah’ın izniyle Türkiye’de de dünyada da bizi yıkacak bir güç tanımıyoruz.”

TEVAZUDA TOPRAK GİBİ

Partideki değişime de değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Soruyorum sizlere, bize kibir yakışır mı? Bize gurur yakışır mı? Gurur Allah’a yakışır, bize değil. O onun. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz? Bize ne oluyor ki koltuklardan güç almanın gayreti içerisine giriyoruz. İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir, oraya güç katandır, bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu başardığımız anda bu milletin bize nasıl güç katacağını çok daha farklı göreceğiz. Çünkü biz tevazuda toprak gibi olmaya mecburuz.”

ANAP gibi partisinin dağılmaması için gayret gösteren Erdoğan, şunları anlattı: “Kongre sürecimizde gerçekleştireceğimiz bu değişim asla bir tasfiye değildir. Bizim siyaset terbiyemizde vefa çok önemlidir. Ülkesine, şehrine, partisine hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızın emeğini, gayretini, fedakarlığını unutmadık, unutmayacağız. Kendisi yolunu şaşırıp başka mecralara yönelmediği sürece her arkadaşımızın bizim gönlümüzde ve yanı başımızda yeri vardır.

KİMSE RACON KESEMEZ

Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli”

‘Türkiye düşmanları sandıkta tokat yiyecek’

İstanbul’daki konuşmasında Almanya’daki seçime de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Ne diyoruz, ya onlar o kampanyada Türkiye’ye böyle saldırdılar, yüklendiler de ben oradaki vatandaşlarımıza niçin mesaj vermeyeyim? Türkiye’den mesajımı veriyorum, ne diyorum; Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyiniz, sakın. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, verin. Onlara oyunuzu verin, onları büyütelim ve bu büyüklenenler, Türkiye’ye karşı bu şekilde saldıranlar, bu seçimde onların sandıkta bana göre bir tokat yemeleri lazım. Şu anda ne diyorlar, diyorlar ki ‘Bizim demokratik mücadelemize karışıyor.’ Ne alakası var. Ben senin gibi kalkıp sizin bize yaptığınızı yapmıyorum. Biz sadece vatandaşlarımıza Türkiye düşmanlarına sandıkta demokratik bir ders verin diyoruz, bu kadar.”

FETÖ DAVALARI YIL SONU NETİCELENİR

Erdoğan, FETÖ’yle mücadeleye ilişkin de şöyle konuştu: ”Türkiye, başka hiçbir ülkenin yapmayacağı bir şekilde FETÖ’yle mücadelesini hukuk devleti içinde, uluslararası güvenlik, hukuk ve adalet kriterlerine uygun şekilde yürütüyor. Yakın zamanda bunları özel hazırlanmış tulumları içerisinde göreceksiniz, özel elbiselerle duruşmalara geldiklerini göreceksiniz. İyi tanınmaları lazım. İnşallah yıl sonuna kadar da ben inanıyorum ki yargımız bunlarla ilgili kararları vermiş olacak.”

Suriye’deki gelişmeleri de hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Bugün bölgede güç gösterisi yapan herkes, işi bittiğinde veya işine gelmediğinde çekip gidecek, ama biz bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da coğrafyamızda kalacağız. Onlar gittiğinde, sınırlarımız boyunca kurulan terör yapılarıyla uzun ve kanlı bir mücadeleyi verecek olan bu ülkeler değil. Kim? Türkiye” dedi.