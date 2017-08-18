Gürültü cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
Aydın’ın Efeler ilçesinde, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun üzerine pompalı tüfekle ateş ederek 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi.18 Ağustos 2017 Cuma 18:00
Efeler ilçesi Orta Mahalle 221 Sokak’ta meydana gelen olayda, Adnan G.’nin (51), gürültü nedeniyle tartıştığı komşularının üzerine pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 15 yaşındaki Celal Efe H. hayatını kaybetmiş, babası Olcay H. ve amcası Turgay H. ise yaralanmıştı.
Olayın ardından suç aleti pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınan zanlı Adnan G., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden baba Olcay H.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.