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Türkiye'den Avrupa ülkelerini kıskandıran tablo

Türkiye, kamu borcunun milli gelire oranında Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi ekonomilerinin çok üstünde bir performans ortaya koydu.

23 Haziran 2017 Cuma 19:12
Türkiye'den Avrupa ülkelerini kıskandıran tablo

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Hazine verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl toplam kamu borcunun milli gelire oranında neredeyse bütün AB ülkelerinden daha iyi bir performans gösterdi. AB’de 2016 yılında kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 83.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde avroyu kullanan Birlik üyelerinden oluşan Euro Grubunda ise bu rakam yüzde 89.2’ye ulaştı.

AVRUPA BORÇ İÇİNDE

Aynı dönemde Türkiye’de uygulanan mali disiplin ve etkin kamu borç yönetimi ile AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı yüzde 28.3 seviyesinde seyretti. Böylece Türkiye’de kamu borcunun milli gelire oranı geçen sene AB üyesi 28 ülkenin 26’sından düşük seviyede gerçekleşti.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 68.3 olurken, bu rakam Fransa’da yüzde 96, Birlikten ayrılma kararı alan İngiltere’de yüzde 89.3 ve İspanya’da yüzde 99,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde AB’de kamu borcunun milli gelire oranı en düşük ülkeler ise yüzde 9.5’le Estonya, yüzde 20’yle Lüksemburg ‘da gerçekleşti. Yalnızca bu iki ülkede kamu borcunun milli gelire oranı Türkiye’den düşük seviyede seyretti. AB’ye üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, kamu borç stoklarının, gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 60’ını geçmemesi gerekiyor. Bu verilere göre, AB üyesi 28 ülkenin çoğunluğu bu kriteri karşılayamıyor.

En yüksek kamu borç oranı Yunanistan’da

Adı ekonomik ve mali krizlerle özdeşleşen ve kurtarma programı için kreditörlerin talep ettiği reformları hayata geçiren Yunanistan, AB’ye üye ülkeler arasında 2016 yılında en fazla kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke durumuna geldi. Yunanistan’da kamu borcunun oranı yüzde 179’a ulaştı. Yunanistan’ı yüzde 132,6 ile İtalya ve yüzde 130.4’le de Portekiz izledi. Kamu borcunun milli gelire oranı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yüzde 107.8, çeşitli AB kurumlarına ve NATO’ya ev sahipliği yapan Belçika’da da yüzde 105.9’u buldu.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 19:12
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  • CüneytCüneyt8 dk önce
    Kılıçtaroğlu hesap uzmanıydı değilmi. Heraldeyine ters görecektir çünkü bakar kör.Süper yardımcıları yalan üretme makinesi gibi çalışıyor. Ancak yalancının mumu yatsı ezanına kadarmış. Tabi adam arkadan kurmalı saat gibi çalıştığı için faketmiyor.
  • Laz_elaşinaLaz_elaşina32 dk önce
    Kamu borcu “halkın halka borcudur” yani ülke borcu değildir. Nitekim yunanistanda kriz "kamu borcun"dan değil, “ülke borcu”nun yüksek olmasından kaynaklanır. ülke borcunuda yazın.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Onlar, Beter Olsunlar. Biz dahada , İyi Olacağız, İnşallah.
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