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Gürsu Belediyesi’nden evde bakım hizmeti

Bursa’nın Gürsu Belediyesi, evde hasta, yaşlı bakımı ve ambulans hizmeti veriyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
Gürsu Belediyesi’nden evde bakım hizmeti

Gürsu Belediyesi, tam donanımlı ambulans, doktor ve hemşire kadrosuyla evde bakım ve hasta nakil hizmeti veriyor. Belediyeye başvuran hasta ve yaşlıları düzenli olarak ziyaret eden ekipler, hasta muayene ve ambulansla hasta nakli hizmetlerini sunuyor.

İlçedeki yaşlı ve hasta vatandaşların her daim yanlarında olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa ışık, “Evde bakım hizmetinde maksat,vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmektir. Bu hizmetle hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz. Ulaşım konusunda imkanı olmayan ya da ambulansla sevki gereken hastalarımıza hasta nakil konusunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca teknik personelle de evde bakım hizmeti veriyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
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