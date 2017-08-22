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Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Kastamonu il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında tehditler savurdu. Tekin, 'Yüreğiniz yetiyorsa hodri meydan. Kılıçdaroğlu orada. Dokunun da görelim.' dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 14:59
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Kastamonu il başkanlığını ziyaret etti. Ardından basın açıklaması yapan Tekin, tehditler savurdu.

AK Parti iktidarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sindirme çabası içinde olduğunu iddia eden Tekin konuşmasına şöyle devam etti:

''HODRİ MEYDAN''

Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderine, kendi kirli medyasında operasyonel bir haber yaparak, şantaj yaparak, 'Acaba nasıl sindirebilirim? Önümüzde ki günlerde demokrasi, hukuk, adalet arayışı konusundaki taleplerini nasıl sindirebilirim?' tehdidine CHP'nin boyun eğmesi mümkün değildir. Yüreğiniz yetiyorsa hodri meydan. Kılıçdaroğlu orada. Dokunun da görelim.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 14:59
  1. Gürsel Tekin
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  • Doğan güneşDoğan güneş49 dk önce
    onada sanada hatta ağababalariniza dayeri geldiğinde dokunulur...hiccc merak etme ..Kabadayı özetisi...
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Ne yaptınızsa prim yapmadı şimdi dehapse atarlarsa prim yapar dşüncesindeler zavallılar.
  • haydahayda1 sa önce
    sen değil senin kıralına diz çöktürmüştür bu devletaldığınızmilltvkli maaşlarınız haram olsun size sizi destekleyip oy verenlerin canı cehenneme,,,,,
  • Nigdeli 51Nigdeli 511 sa önce
    Biz o tehdit leri çokgördük
  • Alp Alp 1 sa önce
    ATATÜRK' ÜN PARTİSİADALETE DAHA KÖTÜSÜ DEVLETE KAFA TUTUYOR. DEDEM DERDİ Kİ: Şahıslar gidicidir amma VATAN,DEVLET GİDERSE HERŞEY BİTER.Onun için MİLLETEKAFA TUTANKİM OLURSA OLSUN ADALETTEN NASİBİNİ ALMALI UCUNDA İDAM DA OLSA!!!
  • sedatysedaty1 sa önce
    BUNLARI HABER YAPARAK OYLARINI ARTIRACAKLARINI SANIYORLAR ELLERİNDE BAŞKA BİRŞEY YOK
  • milletmillet1 sa önce
    yaranız yoksa niye hukuka güvenemiyorsunuz
  • NumanNuman1 sa önce
    Bakıyorum da buralar da bile her ne kadar adı türkoğlutürk de olsa POSTAL YALAKALARI bulunuyor. Hoşt kendi çöplüğüne hadi, halk tv oda tv neyinize yetmiyor kirletme buraları çakma türk.
  • Ruhi Ruhi 1 sa önce
    dokunacagiz ne .... yicen görelim dhkp cli ....mi sallacaksin
  • Cengiz Cengiz 1 sa önce
    15 Temnuz gecesi sende evinde saklaniyordun
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