Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Kastamonu il başkanlığını ziyaret etti. Ardından basın açıklaması yapan Tekin, tehditler savurdu.

AK Parti iktidarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sindirme çabası içinde olduğunu iddia eden Tekin konuşmasına şöyle devam etti:

''HODRİ MEYDAN''

Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderine, kendi kirli medyasında operasyonel bir haber yaparak, şantaj yaparak, 'Acaba nasıl sindirebilirim? Önümüzde ki günlerde demokrasi, hukuk, adalet arayışı konusundaki taleplerini nasıl sindirebilirim?' tehdidine CHP'nin boyun eğmesi mümkün değildir. Yüreğiniz yetiyorsa hodri meydan. Kılıçdaroğlu orada. Dokunun da görelim.