Gürsel Tekin'den 'FETÖ'ye arsa tahsis edildi' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında, 6 yıl önce, İstanbul'daki imar uygulamaları konusunda açıklamalar yaptığını, İstanbul'un "rant haritasını" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiğini anlattı.

"Aman ha önleyin, İstanbul gibi tarihi bir şehir, gözbebeğimiz çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir." dediğini ifade eden Tekin, ancak ikazlarının hiçbirisinin ciddiye alınmadığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu başbakan olunca "rant haritası" ile bilgileri ona da gönderdiğini ancak bundan da bir sonuç alamadığını dile getiren Tekin, yargı kararlarının da baypas edildiğini savundu.

"İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanın da dediği gibi ihanete teslim edildi." diyen Tekin, demokrasinin temel kuralının hukuk sistemi olduğunu, bu kural yerine kişilerin kurallarının işletilmesi durumunda demokrasinin rafa kaldırılacağını ifade etti.

"Yüzde 95'i son 10 yılda tahsis edilmiş"

Tekin, istifa eden belediye başkanlarına ilişkin "Siyasi partiler zamanı gelince belediye başkanlarını değiştirebilir, parti disiplinine uymuyorsa partiden atabilir ama gerekçe gösterilmeden istifa ettiriliyorsa bunun mutlaka bir anlamının olması gerekiyor." dedi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde ve Düzce'de devlete ait birçok arsanın hastane, okul, AVM, üniversite yapılmak üzere FETÖ'ye tahsis edildiğini öne süren Tekin, buna ilişkin listeleri gazetecilere dağıttı. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul ile ilgili 165 yurt, okul, AVM, hastane, postane ve aklınıza gelebilecek birçok alan. Ne zaman tahsis edilmiş. Yüzde 95'i son 10 yılda tahsis edilmiş. O okullarda öğretmen olan, buraya çocuğunu gönderen herkesten hesap sorulurken, bu arsaları tahsis edenlerle ilgili soruşturma açıldı mı? Üstelik bu alanlar deprem alanları, ortak alanlar. Deprem toplama alanlarını FETÖ'ye tahsis ettiler. Kim tahsis etti? Bakanlık. Onlarla ilgili uygulama var mı? Yok. Oraların imarını veren kim? Belediye. Onlarla ilgili soruşturma var mı? Yok. Bunlarla ilgili tek bir soruşturmanın açılmaması, bu belediye başkanlarının hangi gerekçeyle alındığının göstergesi değil mi?"

Tekin, İstanbul'un böyle olmasında herkesin suçlu olduğunu belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanı, 'İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor' dedi. Bütün bunlara rağmen Marmara Üniversitesi'nin yeri şu anda ihalede, Florya Polis Okulu ihalede. Bunları durdurun, ciddiyetinizi görelim. Bakırköy Devlet Hastanesi'nin yeri, orada imar uygulaması yapılıyor. Sivriada, yapmayın ya, en azından bunları durdurun." ifadesini kullandı.