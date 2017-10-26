Gürsel Tekin: Hangi CHP'li belediye ihanet etmişse gelin birlikte gereğini yapalım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin "CHP'nin burada belediyecilik yaptığı dönemi çok iyi hatırlıyorum, İstanbul'a en büyük ihaneti onlar yapmışlardır." açıklamasına ilişkin, "Eğer elinde ihanetin belgeleri varsa, hangi CHP'li belediye kentlere ihanet etmişse, gelin birlikte gereğini yapalım." dedi.

Tekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile ilgili söylemlerinin sonrasında AK Partili yöneticilerin muhalefet partilerine cevap verme çabası içine girdiklerini söyledi.

En son Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin İstanbul'a yönelik "ihanet" söyleminin sorumlusunun CHP olduğunu ifade ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan İstanbul'a turistik ziyaret amaçlı gelmiş olabilir. İstanbul'un eski belediye başkanlarından Nurettin Sözen kaçak yapıldığı gerekçesiyle kamuoyunun da bildiği Park Otel'in yıkım kararını uygulamış ve İstanbul'un silüetini bozmaması amacıyla kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. O tarihe baktığınızda bir tek kaçak yapının olmadığını göreceksiniz. Aksini iddia ederlerse bir araştırma komisyonu kuralım ve CHP'li belediyelerin dönemini ve sonrasını araştıralım. Sayın Erdoğan'ın değimiyle kim ihanet etmişse tamamını bilboardlarda sergileyelim."

Tekin, İstanbul'da son 5 yıl içerisinde özellikle sahil şeridinde yükselen dikey yapılaşmalara ait olduğunu ifade ettiği binaların fotoğraflarını gösterdi ve bunların çoğunluğunun da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izniyle yapılan yerler olduğunu öne sürdü.

"İhanetin belgeleri bunlar." diyen Tekin, "Sayın Bakan sanki aklımızla oynar gibi 'Dikey yapılaşmalar değil yatay yapılaşmalar yapacağız' diyor. Gösterdiğim fotoğraflar sadece İstanbul'daki 3-5 yere ait. Kusura bakmayın aklımızla oynatmayız." değerlendirmesinde bulundu.