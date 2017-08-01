Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gürpınar’da yol yapım çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında daha önce hizmet göremeyen mahallelerin yolları parke taşıyla döşeniyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:37
Gürpınar’da yol yapım çalışması

İlçede hizmet atağı başlatan Gürpınar Belediyesi, bir yandan şehir merkezindeki projeleri hayata geçirirken diğer yandan da en ücra mahallelere hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyor. Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan yol çalışmalarında ilçeye bağlı Yolaşan ve Ongün mahallelerinin yollarının tamamı parke taşıyla döşendi.

Örmeli Mahallesi’nde sona gelinen çalışmalar, önümüzde günlerde Günbaşı Mahallesi’nde devam edeceği belirtildi. Çalışmalar sonunda 18 mahallenin yolunun parke taşıyla döşenmesi hedefleniyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, birçok mahallenin daha önce hiç yol hizmeti görmediğini belirterek, bu mahallelerin yollarının onarılması için hizmet atağı başlattıklarını vurguladı. Yolların bakımını çok önemsediklerini belirten Doğramacı, “Bizim için yol demek medeniyet demektir. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugüne kadar yol konusunda hiç hizmet alamayan mahallelerimiz var. Bizler de en ücra köşedeki mahallelerimize yol hizmetini götürmek için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:37
  1. Van
  2. Çal
  3. Gürpınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası