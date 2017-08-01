Gürpınar’da yol yapım çalışması

İlçede hizmet atağı başlatan Gürpınar Belediyesi, bir yandan şehir merkezindeki projeleri hayata geçirirken diğer yandan da en ücra mahallelere hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyor. Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan yol çalışmalarında ilçeye bağlı Yolaşan ve Ongün mahallelerinin yollarının tamamı parke taşıyla döşendi.

Örmeli Mahallesi’nde sona gelinen çalışmalar, önümüzde günlerde Günbaşı Mahallesi’nde devam edeceği belirtildi. Çalışmalar sonunda 18 mahallenin yolunun parke taşıyla döşenmesi hedefleniyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, birçok mahallenin daha önce hiç yol hizmeti görmediğini belirterek, bu mahallelerin yollarının onarılması için hizmet atağı başlattıklarını vurguladı. Yolların bakımını çok önemsediklerini belirten Doğramacı, “Bizim için yol demek medeniyet demektir. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugüne kadar yol konusunda hiç hizmet alamayan mahallelerimiz var. Bizler de en ücra köşedeki mahallelerimize yol hizmetini götürmek için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz” dedi.