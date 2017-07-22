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Güroymak’ta yeni içme suyu şebeke hatları döşendi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yıllardır hiç değiştirilmeyen ve eskiyen ana su şebeke hattının 2 bin 600 metresi değiştirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
Güroymak’ta yeni içme suyu şebeke hatları döşendi

Üzümveren Caddesi’nde su şebeke yenileme çalışmasını bitirdiklerini söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, toplamda ilçede 2 bin 600 metre yeni su şebeke borularını değiştirerek halkın hizmetine sunduklarını belirtti. Alibeyoğlu, "İlçemizin Girne, Şirintepe ve Bağlar mahalleri ile siteler, Üzümveren ve Sıcaksu caddelerinde toplamda 2 bin 600 metre, su şebeke yenileme çalışmasını bitirdik. Bu çalışmalarımızın yanında vana sistemlerini kurduk. Halkımıza verilen suya devamlı klorlama yapılıyor. Halkımızın sağlığı bizim için önemlidir. Bu nedenle her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
  1. Girne
  2. Bitlis
  3. Güroymak
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