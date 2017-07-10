Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güroymak’ta semt spor sahaları inşaatına başlandı

Teşkilat Başkanlığı ve Bitlis’in Güroymak Belediyesinin katkılarıyla spor kompleksi inşaatına başlandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:20
Güroymak’ta semt spor sahaları inşaatına başlandı

Spor alanlarında gençlerin ve çocukların sportif faaliyetler içerisinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmelerini amaçlayan Güroymak Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde semt spor sahaları ile vatandaşları sporla buluşturacak. Futbol, basketbol, voleybol ve etrafında yürüme parkuru yapılacak olan 4 adet semt sahası inşaatına başlandı. İlçede yapılacak 4 semt sahası inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Güroymak’ın önemli bir ihtiyacı olan spor alanlarını oluşturmak için kolları sıvadıklarını belirtti. Kaymakam Alibeyoğlu, "Güroymak Belediyesi olarak Spor Toto Teşkilatına yapmış olduğumuz başvuru sonucu 4 mahallemize semt sahalarıyla alakalı protokolü geçtiğimiz aylarda imzalamıştık. Yapılacak semt sahasının içerisinde basketbol, voleybol ve futbol sahaları olacak. Aynı zamanda etraflarında yürüme parkuru mevcut olacak. Semt spor sahaları ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapabilecekleri alanlara kavuşacaklar" dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:20
  1. Bitlis
  2. Güroymak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayağınıza limon sürerseniz...
    1. Ayağınıza limon sürerseniz...
    2. '10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl..
    3. Aliyev: Türkiye güçlendikçe...
    4. Plastik şişeden bakın ne yaptı!
    5. Kağıttan bıçak üretti!
    6. Yemekten önce bir kaşık sirke..
    7. Azeri enerji devi Türkiye'ye 12 milyar..
    8. Niğde BelediyesporBeyaz Grupta..
    9. Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan..
    10. Barış Şehri Gaziantep’te festival sona..
    11. Zabıta denetimleri artırıyor
    12. Genç’te depremzedeler evlerine kavuştu
    13. Gençlerbirliği’nde 2 transfer birden
    14. Boks’ün Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek..
    15. Tarihi Kırkpınar’da 656. randevu..
    16. Kurban Bayramı için ulaşıma yüzde 50..
    17. Yaz sıcaklarında sıvı tüketimine dikkat!
    18. Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi
    19. Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı
    20. Telefon hırsızı turistler yakalandı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş