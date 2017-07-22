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Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha

Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda (Deaflympics 2017) Türkiye adına yarışan güreşçi Kadir Kuş, 75 kiloda altın madalya kazandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha

23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen güreş müsabakaları Kavak Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla devam etti. Müsabakayı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Olimpiyat Oyunları’nda Rus rakibi Vitaliy Kuzmenkov ile karşılaşan milli sporcu Kadir Kuş, grekoromen güreşte 75 kiloda rakibini 8-1 yenerek altın madalya kazandı. Kadir Kuş, galibiyetin ardından seyircileri selamladı.

Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı okundu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
  1. Türkiye
  2. Samsun
  3. Kavak
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