Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha

23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen güreş müsabakaları Kavak Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla devam etti. Müsabakayı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Olimpiyat Oyunları’nda Rus rakibi Vitaliy Kuzmenkov ile karşılaşan milli sporcu Kadir Kuş, grekoromen güreşte 75 kiloda rakibini 8-1 yenerek altın madalya kazandı. Kadir Kuş, galibiyetin ardından seyircileri selamladı.

Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı okundu.