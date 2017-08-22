Gürcistan’dan Türkiye’ye helikopter teşekkürü

Gürcistan’daki Borcomi-Haraguli ormanında 20 Ağustos’ta çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının söndürülmesi için yüzlerce itfaiye ve kurtarma ekibi harekete geçirildi. Ancak yangın, tüm çabalara rağmen söndürülemedi.

Azerbaycan’ın ardından Türkiye de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için helikopter gönderdi.

"FELAKETİ ATLATMAMIZDA AKTİF ŞEKİLDE YER ALAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Marvelaşvili, konuyla ilgili bir basın toplantısında “Yangının söndürülmesinde bize yardım eden Azerbaycan ve Türkiye’ye kaynaklarını harekete geçirmelerinden dolayı teşekkür ederim. Bu felaketi atlatmamızda aktif şekilde yer alan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Marvelaşvili, yangının yerleşim birimleri için yangın teşkil etmediğini de ekledi.

Çalışmalar tüm hızıyla devam etse de, yangın henüz söndürülemedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tiflis'te çıkan orman yangınını söndürmek üzere Gürcistan'a iki helikopter gönderildi.