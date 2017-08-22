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Gürcistan’dan Türkiye’ye helikopter teşekkürü

Gürcistan Devlet Başkanı Georgiy Margvelaşvili, Türkiye ve Azerbaycan’a Borcomi-Haraguli ormanında çıkan yardımın söndürülmesine yönelik verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

22 Ağustos 2017 Salı 23:13
Gürcistan’dan Türkiye’ye helikopter teşekkürü

Gürcistan’daki Borcomi-Haraguli ormanında 20 Ağustos’ta çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının söndürülmesi için yüzlerce itfaiye ve kurtarma ekibi harekete geçirildi. Ancak yangın, tüm çabalara rağmen söndürülemedi.

Azerbaycan’ın ardından Türkiye de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için helikopter gönderdi.

"FELAKETİ ATLATMAMIZDA AKTİF ŞEKİLDE YER ALAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Marvelaşvili, konuyla ilgili bir basın toplantısında “Yangının söndürülmesinde bize yardım eden Azerbaycan ve Türkiye’ye kaynaklarını harekete geçirmelerinden dolayı teşekkür ederim. Bu felaketi atlatmamızda aktif şekilde yer alan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Marvelaşvili, yangının yerleşim birimleri için yangın teşkil etmediğini de ekledi.

Çalışmalar tüm hızıyla devam etse de, yangın henüz söndürülemedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tiflis'te çıkan orman yangınını söndürmek üzere Gürcistan'a iki helikopter gönderildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 23:13
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  • abdullahabdullah43 dk önce
    Somurgecilere dur deyin.Turkiyenin dostlugunu kazanmaya bakin.pisman olmazsiniz.Bu reis,sizi de yolda koymaz.yeterki siz dik durun.
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