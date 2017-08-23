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Gürcistan’daki yangının dumanı Türkiye'yi kapladı!

Gürcistan’da Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan orman yangının dumanı, Ardahan’ın Posof İlçesini kapladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:12
Gürcistan’daki yangının dumanı Türkiye'yi kapladı!

Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıkta bulunan Gürcistan’ın Borjomi bölgesinde büyük çaplı bir orman yangını çıktı. Yanan ormanların dumanı, sınır kenti Posof ilçesi ve çevresinde gökyüzünü kapladı. Önceleri gökyüzünde oluşan dumana anlam veremeyen ve endişelenen ilçe halkı, bir süre tedirginlik yaşadı. Olayın Gürcistan’da yaşanan yangından kaynaklandığını öğrenen vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.

Gürcistan’a sınır olan Posof’a yangının sıçrama ihtimalinin bulunmadığını belirten Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Güzel ve şirin ilçemiz üzerinde yoğun bir sis ÿve kirli hava oluştu. İlçe sakinleri olarak bu dumandan dolayı bir telaş oluştu. Biz bu anlamda İl Afet Müdürlüğü ile irtibata geçerek durumun tespit edilmesini talep ettik. Daha sonra komşu ülkede sınıra yakın bir bölgede Borjomi yakınlarındaki bir dağda yoğun bir orman yangını olduğunu öğrendik. Türkiye’den de iki yangın söndürme helikopteri komşu ülkedeki orman yangınına müdahalede bulunuyor. Herhangi bir tedirginliğe, endişeye gerek yoktur. Komşuda çıkan orman yangının bize sıçraması gibi bir durum söz konusu değildir. Yangına karadan yaklaşık 100 itfaiye ekibi ÿile havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale edildiğini öğrendik" diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:12
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