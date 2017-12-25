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Gürcistan'da temeli atıldı...

Gürcistan’da Anaklia Derin Deniz Limanı’nın inşası, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin katıldığı törenle resmen başladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:24
Gürcistan'da temeli atıldı...

Gürcistan'da Avrupa ve Çin'i bağlayan tarihi İpek Yolu'nun restore edilmesine yardımcı olacak Anaklia Derin Deniz Limanı'nın inşası başladı. Törene, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Gürcistan Ekonomi Bakanı Dimitri Kumsishvili, Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Zurab Alavidze ve diğer yetkililer katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başbakan Kvirikaşvili, büyük projenin 2020'de tamamlanacağını belirtti. Anaklia Limanı'nın Gürcistan ve bölge için önemini anlatan Kvirikaşvili,, "Anaklia Derin Deniz Limanı, benzersiz bir proje ve Gürcistan'ın İpek Yolu haritasındaki konumunu güçlendirecektir. Limanın lansmanıyla birlikte, Gürcistan'da birçok değişiklik başlayacak" dedi.

Yeni İpek Yolu'nun bir parçası olacak Anaklia Derin Deniz Limanı için ilk aşamada 540 milyon dolar yatırım yapılacak. Projenin toplam maliyeti ise 2,5 milyar dolar. 2020'de yapımı bitecek liman, iki yıllık inşaat çalışmalarının ardından ilk gemileri kabul edebilecek. Derin deniz limanı tamamlandığında, yılda 100 milyon tona kadar kargo işleme kapasitesine sahip olacak

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 13:24
  1. Gürcistan
  2. Başbakan Kvirikaşvili
  3. Derin deniz
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