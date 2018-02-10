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Gürcistan'da sağlığına kavuşamadı, umudu Türkiye oldu

Omurilik kesesi nedeniyle henüz 1.5 aylıkken ameliyat masasına yatan ve operasyonun ardından 6 yıl geçmesine rağmen yürüyemeyen Gürcistanlı Papunashvili, ilk adımlarını atacağı günü bekliyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:14
Gürcistan'da sağlığına kavuşamadı, umudu Türkiye oldu

2012 yılında dünyaya gelen Gürcistanlı Barbara Papunashvili, omurilik kesesi nedeniyle henüz 1.5 aylıkken ameliyat masasına yattı. Ayaklarında güç kaybı ile birlikte deformite olan ve ameliyatın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yürüyemeyen çocuk, Gürcistan’da faaliyet gösteren Mothers Hands (Anne Eli) kuruluşunun desteğiyle Malatya’daki özel bir hastaneye nakledildi.

Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, burada yapılan operasyonla ayaklarındaki deformiteleri düzeltilen ve belindeki omurilik kesesi tamamen kapatılan Barbara, ilk adımlarını atacağı günü bekliyor. Barbara’nın anneannesi Liya Papunashvili, “Torunum 6 yaşında ama yürüyemiyor. Gürcistan’da ameliyat oldu ama düzelme olmadı.

Anne Eli Derneği’nin desteğiyle Malatya’ya geldik. Başarılı bir operasyon geçirdi, şu anda sağlık durumu daha iyi” dedi. Barbara’nın sağlığına kavuşması için destek veren Mothers Hands kuruluşunun yetkilisi Hatuna Gabritıçıidze ise özellikle çocuk hastalar için yardımda bulunduklarını belirterek “Barbara bizim için öncelik olacak. Kimseye muhtaç olmadan yürümesini bekliyoruz. Daha birçok hastanın gelmesi için görüşmelerimiz olacak” dedi.

'HAREKETLİLİK BAŞLADI'

Operasyonu gerçekleştiren Gözde Akademi Hastanesi’nden Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Bülent Bozyiğit, “Erken dönemde iyi bir müdahale yapılmış olsa daha iyi olabilirdi. Bel bölgesindeki sorunu giderdik, her iki ayak bileği içe dönmüş ve ayak yüzeylerinde yara oluşmuştu. Ayak ve kalça bölgesindeki deformite nedeniyle üst tarafta gücü olsa da ayağın alt tarafında güç kaybı bulunuyordu. Ayak deformitelerini düzelttik. Belindeki omurilik kesesini tamamen kapattık. Ayakları için birkaç operasyon daha gerekecek daha sonra fizyoterapi desteğiyle en azından protezle, üst kısmındaki gücü kullanarak ayağa kaldırıp, yürür pozisyona getirebileceğiz. Erken ameliyat dönemi olmasına rağmen ayaklarında bir hareketlilik başladı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:14
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