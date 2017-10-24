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Gürcistan'da ABD üssüne ateş açıldı

ABD’nin Gürcistan’daki askeri üssü Fort Stewart’a kimliği belirsiz bir kadın tarafından ateş açıldı.

24 Ekim 2017 Salı 16:37
Gürcistan'da ABD üssüne ateş açıldı

ABD'nin Gürcistan'daki askeri üssü Fort Stewart'tan, Facebook'ta kimliği belirsiz bir kadının üsse ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada kadının polis tarafından yakalandığı, olayda ölen veya yaralanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Olayın nedenleri ile ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Wsaw.com'a konuşan üssün sözcüsü Kevin Larson da saldırının dün öğle saatlerinde gerçekleştiğini ve üsse ait askerlerin sivil hayata hazırlanması için kullanılan bir dersliğin yanındaki park alanından birkaç el ateş edildiğini duyduklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:37
  1. Fort Stewart
  2. Gürcistan
  • müslimmüslim14 sa önce
    darısı incirliğin başına!..
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ14 sa önce
    Kendileridir

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