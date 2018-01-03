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Gürcistan hamsisi 10 TL’den tezgâhta

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, Gürcistan’da avlanan hamsinin tezgâhlarda 10 liradan satışa sunulmaya başladığını söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:21
Gürcistan hamsisi 10 TL’den tezgâhta

Hamdi Arslan, Türk kara sularında 20-25 gündür hamsi avcılığı yapılmadığını belirtti.

Balıkçı teknelerinin, hamsinin peşinden Gürcistan ve Rusya karasularına gittiğini ifade eden Arslan, “Şu anda buralarda Türk tekneleri hamsi avlamakta. Ağlara vuran ilk balıklar da ilimize ve ülkemize ulaştı. Bugün tezgâhlarda Gürcü hamsisi yerini aldı” dedi.
Arslan, Gürcistan hamsisinin tezgahlarda, kilogramı 10 liradan satışa sunulduğunu kaydederek şöyle konuştu:
“Bölgede avcılığın olmaması hamsi fiyatını 20-25 liraya kadar yükseltmişti. Gürcü karasularında avlanan hamsinin piyasaya girmesi yüksek seviyedeki fiyatın düşmesini sağladı. Bugün tezgâhlarda hamsinin kilogramı 10 liradan satılıyor. İlerleyen günlerde avcılığın bol olması durumunda fiyat biraz daha düşebilir.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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