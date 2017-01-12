Gürcistan Gazprom ile anlaşmaya vardı

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı, Rusya ile görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.



Gürcistan hükümeti ve Rus doğalgaz tekeli Gazprom yıllardır transit bedeli konusunda müzakere yapıyordu. Gazprom ödemenin peşin yapılması konusunda ısrarcıydı.



Gürcistan Başbakan Yardımcısı Kakha Kaladze gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni iki yıllık anlaşmanın, doğalgaz transit hacminde 2017 için kısmi ödemeyi ve 2018 için ise nakit ödemeyi içerdiğini söyledi.



Başbakan Yardımcısı, eğer gerekirse Gürcistan'ın Rusya'dan her 1.000 metre küp için bir önceki yılda ödenen 215 dolar yerine 185 dolara ek doğalgaz satın alma hakkının bulunduğunu belirtti. Kaladze bu anlaşmanın Gürcistan'ın Rusya enerji kaynaklarına bağımlılığı artırmadığını sözlerine ekledi.

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