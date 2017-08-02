Gürcistan Büyükelçisi ATO Başkanı Baran’ı ziyaret etti

YENİ AKİT / ANKARA - Ziyarette konuşan Büyükelçi Koplatadze, Türkiye’nin Gürcistan’ın çok önemli bir ticari ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki dış ticaretin 1,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Gürcistan’da çok sayıda Türk yatırımı bulunduğuna da dikkat çeken Büyükelçi Koplatadze, “Ülkemizdeki en çok yabancı yatırımcı Türkiye’den. Gürcistan için Türkiye ticari ortak olmanın dışında yatırımcı ortak konumunda” diye konuştu.

“İTALYAN FUTBOL TAKIMINA TÜRK FABRİKASINDAN FORMA”

Büyükelçi, Türk yatırımcıların, Gürcistan üzerinden Avrupa Birliği’ne ihracat yaptığını da belirterek, “”İtalya’da bir futbol takımının formaları Türk yatırımcının ülkemizde kurduğu fabrikada üretildi” dedi. İki ülke arasında 2007’den bu yana Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi Koplatadze, bu anlaşmanın güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Türkiye ile Gürcistan’ın ticaretinde Ankara’nın 100 milyon dolarlık bir pay aldığına dikkat çeken Büyükelçi, “Ankara ile ticari ilişkilerimiz İstanbul’un gerisinde kalıyor. Ankara ile potansiyelimizi geliştirmek için Gürcistan’dan, işadamlarından oluşan bir heyeti Ankara’ya getirmek istiyoruz” dedi. ATO Başkanı Baran da, Gürcistan ile Türkiye’nin çok yakın iki ülke olduğunu hatırlatarak, “Gürcistan halkı bizim için önemli. Her şeyden önce Gürcüler bizim akrabamız. Sizlerle karşılıklı ticari ilişkileri geliştirecek her türlü işbirliğine açığız. Gürcistan’dan gelen işadamları heyetini üyelerimizle bir araya getirerek işbirliği olanaklarının geliştirilmesini sağlarız” dedi.

“ANKARA’DAN TİFLİS’E DİREKT UÇMAK İSTERİM”

Ankara’nın ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler veren ATO Başkanı Baran, Ankara’nın sağlık ve kongre turizmindeki altyapısından bahsetti. Baran, göreve başladıklarından bu yana Ankara’dan yurtdışına doğrudan uçuşların artırılması için çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, “İnanıyorum bu konu yakın zamanda çözüme kavuşacak” dedi. Gürcistan’dan sağlık turizmi amacıyla İstanbul’a gelenler olduğu belirten Büyükelçi Koplatadze, “Tiflis’ten Ankara’ya direkt uçuş olsa, vatandaşlarımızın büyük bölümü sağlık turizmi için Ankara’ya gelmek ister” dedi. Başkent Ankara’daki görev süresinin yaklaşık bir yıl sonra dolacağını kaydeden Büyükelçi, “Ankara’daki görev sürem dolduğunda Ankara’dan Tiflis’e direkt uçmak isterim” dedi.