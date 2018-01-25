Gurbetçilerden 'Zeytin Dalı Harekatı'na büyük destek

Berlin, Londra, Bosna Hersek, Milano ve Kosova'daki gösterilere binlerce kişi katıldı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından hazırlanan ortak bildiri Avrupa'nın çeşitli yerlerinde okundu. Yüzlerce Türk Berlin'de bir araya geldi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Türk bayrakları taşıdılar, Mehmetçiğe dua ettiler, ülkelerinin yanında olduklarını dile getirdiler.

İngiltere: İngiltere'de yaşayan Türkler de yağmurlu havaya aldırmadı. Londra sokaklarından Mehmetçiğe destek ve dualarını gönderdi.

Bosna Hersek: Bosna Hersek'te tarihi Başçarşı da bir başka toplanma yeriydi. Yüzlerce insan, ellerinde Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Milano: İtalya'nın Milano kentinde toplanan Türkler de vatanlarının yanında oldukları mesajını verdiler.

Prizren: Kosova’nın güneybatısındaki Prizren'de, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Prizren’in Şadırvan Meydanı’ndaki Sinan Paşa Camisi’nde yatsı namazından sonra program düzenlendi.

Programa, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka'nın yanı sıra Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile kadınlar katıldı.

Afrin'deki harekatın başarılı olması için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

UETD'den Avrupa genelinde "Zeytin Dalı Harekatı" bildirisi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Danimarka Şubesince, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla başkent Kopenhag'da bildiri okundu.

Kopenhag’ın en işlek caddesi Ströget’te bulunan Gammeltorv Meydanı'nda toplanan UETD Danimarka yöneticilerine çok sayıda Türk vatandaşı destek verdi.

Etkinlik, Danimarka’da yaşayan Türklerin yanı sıra, Azerbaycanlılar ve Irak Türkmenleri tarafından da desteklendi.

Vatandaşlar, UETD Danimarka tarafından Danca hazırlanan "Zeytin Dalı Harekatı’nın hedefi PKK, PYD, DEAŞ ve diğer terör örgütleri", "Operasyonun amacı NATO sınırlarında güvenliği sağlamak", "Tüm dünya teröre karşı Türkiye'nin ve masum bölge halkının yanında olmalıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Danimarka polisi, gösterinin yapıldığı meydanda güvenlik önlemleri aldı.

Etkinlik Kopenhag Kocatepe Camisi Din Görevlisi Ömer Sarıgül'ün Türk askerinin başarısı için okuduğu duanın ardından sona erdi.

UETD Basın Bildirisi

UETD tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla birçok Avrupa kentinde Türk vatandaşlarının da katılımıyla eş zamanlı basın bildirisi okundu.

Bildiriyle Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştirmesinin amacı anlatılırken, özellikle Batı medyasında yer alan çarptırılmış haberler ile sosyal medyadaki sahte haberlerin yayılmasının önlenmesi hedeflendi. Kaynak: TRT Haber/ AA