Güray Vural Trabzon kampından ayrıldı

Devre arası hazırlık dönemini Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Akhisar Belediyespor'dan kadroya dahil edilen Güray Vural'dan kendisine takım bulması istendi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Güray'ın kamptan ayrıldığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Güray Vural'a Bursaspor'un talip olduğu ve oyuncunun yeşil beyazlı kulübün yöneticileriyle transfer görüşmesi yapacağı ifade edildi.
Mehmet Ekici belirsizliği
Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici'nin ise Antalya'daki idmanlara çıkmaya başlaması transferdeki belirsizliği gözler önüne sererken bu hafta sonuna kadar transferin netleşmesinin beklendiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici cephesiyle büyük ölçüde anlaştığı aktarılırken takasta kullanılması düşünülen Aatif'ın ikna edilmesinin beklendiği aktarıldı.
Devre arası hazırlık dönemini Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Akhisar Belediyespor'dan kadroya dahil edilen Güray Vural'dan kendisine takım bulması istendi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Güray'ın kamptan ayrıldığı öğrenildi.