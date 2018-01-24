Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gupse Özay tepkiler gelince o paylaşımı silmek zorunda kaldı

Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili paylaşım yapmayıp Alaska Depremi için mesaj yazınca tepkilerin hedefi olmuştu. Özay gelen tepkilerin artması üzerine depremle ilgili paylaşımını sildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:22
Gupse Özay tepkiler gelince o paylaşımı silmek zorunda kaldı

Oyuncu Gupse Özay, Afrin’le ilgili paylaşım yapmayıp, dün sabah Alaska’daki depremle ilgili paylaşımda bulununca tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silerek bir açıklamada bulundu.

TEPKİLER DOĞRU

Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı: “Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru”

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:22
  1. Gupse Özay
  2. afrin harekatı
  3. alaska
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize'de caminin içinden yol geçirdiler!
    1. Rize'de caminin içinden yol geçirdiler!
    2. AK Parti'nin "Erdoğan'a gazilik"..
    3. Türkiye 54.5 milyar metreküp gaz..
    4. Venezuela'da Nicolas Maduro yeniden aday
    5. Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 72..
    6. Kürt aşiretinden Afrin resti!
    7. İlk kez görev aldı! Afrin'deki..
    8. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
    9. Sinop’ta trafik kazası: 1 kişi yaralı
    10. Muharrem İnce'den Kemal..
    11. Güvenlik uzmanı uyardı: Dikkat PKK da..
    12. Havayolu şirketleri kârlarını da uçurdu
    13. Amerika tekelini kıracak füze yakıtı..
    14. Eskişehir'de bylock kullanan avukata..
    15. Land Rover efsanesi sona mı eriyor?
    16. Güvenlik uzmanı Ağar'dan Afrin..
    17. ‘Esnafa stopajda yüzde 15 indirim..
    18. Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu
    19. Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    20. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!