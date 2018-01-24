Gupse Özay tepkiler gelince o paylaşımı silmek zorunda kaldı

Oyuncu Gupse Özay, Afrin’le ilgili paylaşım yapmayıp, dün sabah Alaska’daki depremle ilgili paylaşımda bulununca tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silerek bir açıklamada bulundu.

TEPKİLER DOĞRU

Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı: “Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru”