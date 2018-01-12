Günün fıkrası Cumhuriyet gazetesinden geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası sürekli gündeme geliyor.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu "Neden istifa edeyim ki" tutumundan asla geri adım atmıyor ancak bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diktatörlükle suçluyor.

CHP'NİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 85'MİŞ (!)

16 Nisan'da yapılan halk oylaması ise Kılıçdaroğlu'nun toplamda kaybettiği 8.seçim oldu. Bugüne kadar yüzde 25 bandında seyreden CHP'de her şeye rağmen beklentiler hep yüzde 80'lerde, 90'larda...CHP'nin bu iddiaları çıkışları PKK sevici Cumhuriyet Gazetesi'nde de geniş yer buldu.

Gazetenin Twitter hesabından "CHP'nin oy potansiyeli yüzde 85" başlığıyla tweet atıldı.

İşte o komik tweet;