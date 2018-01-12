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Günün fıkrası Cumhuriyet gazetesinden geldi

Girdiği her seçimi kaybeden ve Türkiye'de yıllar boyu iktidar olmanın kıyısından bile geçemeyen CHP'nin, 2019 seçimleri öncesi iddialı açıklamalar yapması kamuoyu komik buluyor.

12 Ocak 2018 Cuma 14:14
Günün fıkrası Cumhuriyet gazetesinden geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası sürekli gündeme geliyor.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu "Neden istifa edeyim ki" tutumundan asla geri adım atmıyor ancak bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diktatörlükle suçluyor.

CHP'NİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 85'MİŞ (!)

16 Nisan'da yapılan halk oylaması ise Kılıçdaroğlu'nun toplamda kaybettiği 8.seçim oldu. Bugüne kadar yüzde 25 bandında seyreden CHP'de her şeye rağmen beklentiler hep yüzde 80'lerde, 90'larda...CHP'nin bu iddiaları çıkışları PKK sevici Cumhuriyet Gazetesi'nde de geniş yer buldu.

Gazetenin Twitter hesabından "CHP'nin oy potansiyeli yüzde 85" başlığıyla tweet atıldı.

İşte o komik tweet;

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:14
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  • türktürk1 sa önce
    bu sol chp lilere bisorarmısınız kendilerini çağdaş laik aydın kabulediyolarda bu batının barajını araba teknolojisini silah teknolojisini hiçmi akılarına gelmiyo almak sonra burada işyo gerikaldıkbuna beynini kiraya verdin demiyecen de nediyecen inşanlah avrupaya gider dönmesiniz
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    AÇ tavuklar hala kendilerini darı ambarında görüyorlar
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Yanlis yazmislar aslinda eksi yuzde 85 demek istemislerdir. Aksisi cumhuruyet tarihinde gorulmemis birsey.
  • NevzatBilginerNevzatBilginer1 sa önce
    belki de doğrudur halk oy verirse %85 alabilirler ancak halk oy verecek sayıların ardı arkası kesilmez yeter ki, halk oy versin bu halk bunlara ihanet ediyor yoksa adamlar% 100 dahi alacaklar.
Bugünkü Akit

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