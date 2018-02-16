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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Şubat 2018 Cuma 08:12
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)         

   قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

 De ki: “Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”  (Neml, 69)

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her kim kabristana girer de Yâsin'i okur ve sevabını ölülere bağışlarsa, o gün Allah Teâlâ onların azabını hafifletir. Kendisinin de bu kabristandaki ölüler sayısınca sevabı olur."   İbn Kudame, el-Muğni, 2/422; İbn Abidin, 2/243; Umdetu'l Kari Şerhu 

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:12
  1. yeryüzü
  2. suçlular
  3. kabristan
  4. Yasin Suresi
  5. yasin suresini ölülere okumak

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