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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Şubat 2018 Perşembe 08:01
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)         

   وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır."  (Al-i İmran, 104)

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında Cenab-ı Hak da onlara rahmet nazarıyla bakar. Şayet erkek hanımının ellerinden tutarsa, her ikisinin de günahları parmaklarının arasından dökülür."      (Camiüs-Sagir)

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:01
  1. iyilik
  2. kötülük
  3. topluluk
  4. kurtuluş
  5. hanım
  6. eşinin elini tutmak
  7. günahlar

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  • yorgunyorgun48 dk önce
    Elinize sağlık biz gericiler ALLAHIN izniyle bunu yapar sözde iylericilerde karısını öldürür
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