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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:54
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)         

          يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"O gün zalimlere, mazeretleri fayda vermez. Lânet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır."   (Mü'min, 52)                                                                                      

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kul hastalanır veya yolculuğa çıkarsa (bu sebeple yapamadığı amellerin karşılığı), daha önce mukîm / evinde iken, sağlam olduğu zamanlarda yaptığı amellerinden ötürü aldığı ücretin aynısı kendisine yazılır.”

(Ahmed b. Hanbel, IV/410, 418; Buharî, Cihad, 134)

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 07:54
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. zalimler
  3. lanet
  4. kötü yurt
  5. hastalıkta ibadetler
  6. yolculukta ibadet

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