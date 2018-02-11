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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Şubat 2018 Pazar 08:47
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)         

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ 

"Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz."  (Bakara, 154)                                                                                                      

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 “Şehidin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah affeder.” buyrulmuştur. (Müslim, İmâre, 119)

Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar.” (Tirmizî)

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 08:47
  1. şehitlik
  2. şehitler
  3. Allah yolunda öldürülenler
  4. ölüm acısı
  5. kul hakkı

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