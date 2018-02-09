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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

09 Şubat 2018 Cuma 08:34
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

"Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz."        (Al-i İmran, 200)
                                                                                                                                        
(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur. “     (Ebû Dâvûd)

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:34
  1. sabır
  2. cihat
  3. uyanık
  4. Cuma günü
  5. salat
  6. salavat

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