Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

"Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder." (Şura, 30)

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kamet getirildiğini işittiğinizde namaza yürüyün. Mescide koşarak değil, sükûnet ve vekar içinde gelin. Kavuştuğunuz rekatları cemaatle kılınız; kaçırdığınız rekatları da kendi başınıza tamamlayın."

(Buhari, Ezan 23; Müslim, Mesacid 151; Ebu Davud, Salat 55; Tirmizi, Salat 244)