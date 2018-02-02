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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Şubat 2018 Cuma 09:15
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

    (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık." (İnsan, 2)            

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur."
  (Müslim)

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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