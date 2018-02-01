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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Şubat 2018 Perşembe 08:30
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

    (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

"Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik."     (Lokman, 10)

 (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lügat paralayanlar, en sevmediğim ve kıyamet günü banaen uzak mesafede bulunacak kimselerdir.” (Tirmizî)

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 08:30
  1. göklerin yaratılışı
  2. yeryüzü
  3. dağlar
  4. güzel konuşmak
  5. uzun konuşmak
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