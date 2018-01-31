Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

"Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız." (İsra, 13)

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır.” (Müslim)