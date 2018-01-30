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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Ocak 2018 Salı 08:26
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

    (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz."   (Nur, 19)

 (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 “Sizden biriniz ölümü temenni etmesin. Eğer kişi iyi bir insan ise hayır işleyerek sevabını artırır. Eğer kötü bir insan ise belki tövbe edip Allah’tan af ve mağfiret diler.”   (Nesâî, “Cenâiz” 1) 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:26
  1. hayasızlık
  2. hayasızlığın yayılması
  3. ölümü temenni etmek
  4. sevap
  5. Tövbe
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