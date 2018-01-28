Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler."

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Her kim namazdan sonra 33 defa “Subhanallah”, 33 defa “El Hamdülillah” ve 33 defa “Allahu Ekber” dedikten sonra: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü vehüve alâ külli şeyin kadir” diyerek yüze tamamlarsa deniz köpüğü bile kadar olsa bütün günahları bağışlanır. ” (Buhari)