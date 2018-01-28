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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

28 Ocak 2018 Pazar 08:32
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

    (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler."

 (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Her kim namazdan sonra 33 defa “Subhanallah”, 33 defa “El Hamdülillah” ve 33 defa “Allahu Ekber” dedikten sonra: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü vehüve alâ külli şeyin kadir” diyerek yüze tamamlarsa deniz köpüğü bile kadar olsa bütün günahları bağışlanır. ”  (Buhari)

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 08:32
  1. fesatçılık
  2. ıslah
  3. Sübhanellah
  4. elhamdülillah
  5. Allahuekber
  6. Günün Ayet Ve Hadisleri
  • dededede38 dk önce
    ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرونali imran suresını 44 cı ayet. kim allahın indirdiği ile hüküm etmezse onlar kafirdir. ayete göre kurana uymayan kanunları yapanlar kafirdir.
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