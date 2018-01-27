Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...27 Ocak 2018 Cumartesi 08:29
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
"Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler."
(Not: Ölüm haberi alındığında, teslimiyet ifadesi için okunabilen ayet)
(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Sizden biriniz arkadaşına kızacak olursa, ona iftira etmesin; annesine, babasına, milletine sövmesin. Fakat sövme ihtiyacını duyuyorsa, o zaman: 'Sen cimrisin yahut korkaksın, yalancısın, yaramazsın.' desin."
(Kenzü'l-Ummal, Hadis No: 8134)