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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:40
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

    (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ    كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.   (Saff; 2, 3)

 (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Rabbimden üç şey istedim. Bana ikisini verdi, birini vermedi. Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesini istedim, onu bana verdi. On'dan ümmetimi suda boğmakla helak etmemesini diledim, bunu da bana verdi. Kendi aralarında olacak felaketleri / fitneleri / kavgaları vermemesini (onları birbirine düşürmemesini) istedim. Bunu bana vermedi.”     (Müslim, Fiten, 20)

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:40
  1. yapmayacağı şeyi söylemek
  2. Açlıkla helak
  3. suda boğulma
  4. fitne
  5. Günün Ayet Ve Hadisleri
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