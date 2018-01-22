Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:39
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا 

"Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?"

(Müzzemmil, 17)

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Müslümanların dertlerini paylaşmayan onlardan değildir.”  (Taberani)

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:39
  1. inkar
  2. kıyamet
  3. müslümanların derdi
  4. Günün ayet ve hadisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müfredat güncellendi
    1. Müfredat güncellendi
    2. İngilizler YPG'ye ağlıyor
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Hulusi Akar'dan harekata katılan..
    5. Vicdansız adam bayılan köpeğe bakın ne..
    6. İngiliz kuklası BAE ve Mısır’dan terör..
    7. İsmailağa Cemaati, Mehmetçik için yaptı
    8. Erdoğan, gençliğinde bakın nerede..
    9. Kritik uyarı! Çok şiddetli geliyor
    10. Dünya basını Zeytin Dalı Harekâtını..
    11. Gece yarısı facia! Ölü ve yaralılar var
    12. Şanlıurfa Valiliği'nden vatandaşlara..
    13. Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu..
    14. Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa..
    15. Türk askerini Hatay'da görünce bakın..
    16. Dünyada Türk ordusunun bir benzeri..
    17. Afrin’den Kobani çıkmaz!
    18. 72 şehit anısına 72 F-16
    19. Mehmetçik için 90 bin camide dua okundu
    20. Ümmet Türkiye için duada
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması