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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Ocak 2018 Cuma 09:53
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

 يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir."    (Enfal, 29)

 

(Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oldular."  (Nesâî, Hacc 217)

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:53
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Karşı gelmek
  3. sakınmak
  4. dinde aşırılık
  5. helak
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    DİYANET BUNUN İÇİNARAŞTIRMABİLGİLENDİRME YAPTI MI DİNDE AŞIRI GİTMEKİNÇERÇEVESİDİNİ SORUNSUZCAYAŞAMAK SADECEAHİRETE ÇALIŞMAK MIYOKSAÇİZİLEN ÇİZGİNİNDIŞINA ÇIKIP TA YOLDA SAPMASİN MİİZAHI YAPILMALI
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