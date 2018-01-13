Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

"O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen!" (Secde, 12)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kulun konuşmalarında 'İNŞAALAH' demesi, imanının mükemmelliğindendir." (Taberani)