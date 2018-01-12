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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz âyet ve hadisi istifadelerinize sunuyoruz. İlâhi mesaja kulak verelim...

12 Ocak 2018 Cuma 09:11
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

“Bu (Kur’an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!” (Câsiye, 20-21)


 ALLAH RASULÜ'NDEN (s.a.v.): 

"Allah Teala Hazretleri demiştir ki:

"Kim bir hayır işlerse ona sevabının on katı verilir veya arttırırım da. Kim bir günah işlerse bunun cezası, misli kadardır veya affederim."

"Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Kim bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kim bana hiçbir şeyi şirk koşmaksızın arz dolusu hata ile kavuşursa, ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım."

[Müslim, Zikr 22, (2687)]

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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